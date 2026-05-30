Automobile finisce fuori strada a Rancio Valcuvia: nessun ferito

Soccorso un automobile che ha perso il controllo della sua vettura con la corsa terminata fuori dalla carreggiata dopo aver impattato contro le protezioni laterali.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di sabato 30 maggi lungo il tratto stradale compreso tra Rancio Valcuvia e Cuveglio. Il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo che ha urtato il guardrail per poi finire direttamente nel fosso che costeggia la carreggiata.

Secondo le prime costruzioni la dinamica dell’evento potrebbe essere riconducibile a un improvviso colpo di sonno da parte di chi si trovava alla guida. Non si registrano feriti a seguito dell’impatto e le condizioni delle persone a bordo non destano preoccupazione.

Sul luogo dell’evento non si segnalano disagi alla circolazione stradale o la formazione di code in entrambe le direzioni di marcia.