Grande pubblico per il Coro Amici Miei a Bardello

Successo di pubblico per il concerto che si è svolto sabato scorso nella chiesta di Santo Stefano a Bardello. Su proposta dell’amministrazione comunale, il Coro Amici Miei si è esibito in uno spettacolo natalizio. Molti i cittadini che non si sono fatti dissuadere dalla pioggia e si sono presentati in chiesa. «Sono soddisfatta della serata – ha commentato il sindaco Monica Maestroni – molta gente è venuta ad assistere al concerto di Natale nonostante il brutto tempo. Orgogliosa di essere la prima cittadina di Bardello. Ringrazio il coro Amici Miei per aver accettato il mio invito, Don Fabrizio per averci ospitato, gli Alpini di Bardello per aver offerto il vin brûlé e tutti i partecipanti».

E mercoledì 7 nuovo appuntamento musicale: la Filarmonica di Biandronno e Bardello propone il tradizionale concerto di gala. Diretti dal M°Giuseppe Pugliese interpreteranno brani di ogni genere, da intramontabili classici ad originali pezzi per banda, con autori da Verdi e Prokofiev passando per De Haan e Lucio Dalla, solo per citarne alcuni.

L’appuntamento è per le ore 21.15 nella sala Giuseppe Verdi di Biandronno.