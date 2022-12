A Inarzo auto esce di strada e finisce contro un ostacolo

Incidente stradale questa mattina, martedì 20 dicembre, a Inarzo in via dei Patrioti. (foto dal gruppo facebook Inarzo News)

Un uomo, per cause che che le forze dell’ordine dovranno stabilire, ha perso il controllo dell’auto su cui viaggiava ed è finito contro un ostacolo. L’incidente è avvenuto attorno alle 8.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e un’ambulanza: solo feriti lievi per l’automobilista, un uomo di 32 anni.