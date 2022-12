Incendio a Gallarate: “Tragedie che non devono succedere, piena solidarietà”

«Tragedie come quella successa a Gallarate spiazzano e lasciano ammutoliti, non dobbiamo però dimenticarci che prima di tutto toccano le corde del cuore di chi, quotidianamente, vive la realtà dei condomini», commenta Andrea Leta in rappresentanza della Camera Condominiale Varese riferendosi all’incidente che nella giornata di venerdì ha provocato una vittima.

«In questo momento diamo la nostra piena solidarietà ai condòmini di Gallarate ed al collega che amministrava il condominio, crediamo che un’associazione serie radicata sul territorio non possa fare a meno di sentirsi chiamata in causa in prima persona dando una mano laddove possa essere necessario, per questo ci mettiamo sin d’ora a disposizione del collega amministratore e dei condomini qualora avessero bisogno di una mano da parte nostra».