Incendio a Gallarate in un palazzo in corso Da Vinci, morta un’anziana

Vigili del fuoco impegnati a Gallarate, per un incendio in un palazzo al 33 di Corso Leonardo Da Vinci, ai margini del centro città verso Arnate (foto d’archivio).

Sul posto sono intervenuti intorno alle 17.30 i vigili del fuoco con due autopompe dai distaccamenti di Busto e Somma, un’autobotte, autoscala da Legnano, carro-aria per le bombole degli operatori.

L’incendio è scoppiato tra primo e piano rialzato del palazzo: in un appartamento i pompieri hanno rinvenuto il corpo ustionato di una persona di sesso femminile, di 78 anni.

Almeno un’altra persona è in gravi condizioni, in arresto cardiaco.

Sul posto il 118 con diversi mezzi.

Tutte le ali del palazzo sono state evacuate: si tratta di ben ventotto famiglie. Tra le persone salvate, anche una donna di 107 anni.

L’incendio è stato domato poco dopo le 18 ma proseguono le operazioni di soccorso e bonifica.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate per supporto.

Articolo aggiornato alle ore 18.20 di venerdì 2 dicembre 2022