Incidente tra auto e moto a Busto Arsizio, ferito 17enne

Uno scontro tra un’auto e una moto a Busto Arsizio ha mandato in ospedale, in codice giallo, in giovane di 17 anni.

L’incidente è avvenuto alle 7.30 di lunedi 19 dicembre, in via Contardo Ferrini. Soccorritori del 118 e vigili urbani sono intervenuti subito sul posto, il ragazzo ferito è stato trasportato all’ospedale di Legnano.