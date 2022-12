La Uyba ospita Cuneo e vuole scalare la classifica

Partita da sfruttare, quella di domenica 18 dicembre, alle ore 20.00: alla E-work Arena di Busto Arsizio si accende la sfida tra le padrone di casa della Uyba e la formazione della Cuneo Granda San Bernardo di coach Zanini (diretta SkySport Arena).

Una sfida fondamentale per le biancorosse che sono solo a meno un punto in classifica da Cuneo e che hanno l’obiettivo di superare le piemontesi. Ma soprattutto, in caso di vittoria e contemporanea sconfitta de Il Bisonte Firenze contro la Vero Volley Milano, Olivotto e compagne potrebbero conquistare l’ottavo posto e rientrare quindi in quella “zona playoff” che deve essere l’obiettivo stagionale del team del presidente Pirola.

Cuneo è una formazione da non sottovalutare, brava in battuta, attenta in ricezione e decisa in attacco, dove la russa Sofya Kuznetsova sta mettendo in mostra ottime qualità. Fino a oggi vanta 159 punti realizzati ed è la quarta migliore schiacciatrice, alle spalle di giocatrici del calibro di Karakurt, Frantti ed Herbots. Le ragazze di coach Musso dovranno scendere in campo concentrate e decise sin dal primo minuto per mettere in difficoltà la ricezione avversaria.

Coach Zanini dovrebbe schierare il sestetto composto da Signorile in regia, Gicquel opposto, Cecconello e Hall al centro, Kuznetsova e Dreqs in attacco, Caravello libero. Nessun problema di formazione per coach Musso che commenta così l’impegno di domenica: «Cuneo è una squadra molto solida con tantissime soluzioni, un bel sistema di muro-difesa e soprattutto di battuta. Partita complicatissima, la giochiamo in casa e questo per noi è un vantaggio, ma dovremo essere molto concreti per continuare il buon percorso che abbiamo intrapreso».

E-Work Busto Arsizio-Cuneo Granda S. Bernardo Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L). All. Musso.

Cuneo: 1 Kuznetsova, 3 Drews, 4 Lankhorst, 6 Cecconello, 7 Caravello (L), 8 Basso, 9 Agrifoglio, 10 Szakmary, 11 Gicquel, 12 Magazza, 13 Signorile, 14 Hall, 16 Caruso, 18 Diop, 20 Gay (L). All. Zanini.

IL PROGRAMMA (12a giornata)

Igor Gorgonzola Novara – Megabox Ond. Savio Vallefoglia (Sabato 17 dicembre, ore 20.00); Il Bisonte Firenze – Vero Volley Milano; Volley Bergamo 1991 – Savino Del Bene Scandicci; E-Work Busto Arsizio – Cuneo Granda S.Bernardo (Domenica 18 dicembre, ore 20.00); Bartoccini-Fortinfissi Perugia – Reale Mutua Fenera Chieri (Domenica 18 dicembre, ore 20.30); Wash4Green Pinerolo – Trasportipesanti Casalmaggiore (Lunedì 19 dicembre, ore 20.00).

LA CLASSIFICA: Conegliano 32 (11 – 1); Scandicci 26 (8 – 3); Milano 25 (9 – 2); Novara 24 (9 – 2); Chieri 21 (7 – 4); Bergamo 20 (6 – 5); Casalmaggiore 18 (6 – 5); Firenze 14 (4 – 7); Cuneo 13 (5 – 6); BUSTO ARSIZIO 12 (4 – 7); Vallefoglia 12 (4 – 7); Perugia 7 (2 – 9); Macerata 6 (2 – 10); Pinerolo 4 (1 – 10).