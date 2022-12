Luino vieta petardi e fuochi d’artificio nei giorni dell’ultimo dell’anno

Con decorrenza dalle ore 12 del 30 dicembre 2022 e sino alle ore 24 del 2 gennaio 2023 il Comune di Luino impone “il divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi di artificio, di sparo di petardi, dello scoppio di mortaretti, di razzi ed di tutti gli artifici pirotecnici – in luoghi pubblici o aperti al pubblico e in luoghi privati ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici sui luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi, ad eccezione della categoria di fuochi di artificio “Cat. F1 – fuochi d’artificio che presentano un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati”.

L’amministrazione comunale lo ha stabilito in un’ordinanza appena pubblicata sull’albo pretorio comunale in vista della notte di San Silvestro. Una decisione presa per prevenire “danni all’integrità fisica delle persone degli animali e dell’ambiente”.

Il Comune ha disposto anche una multa per i trasgressori. Le violazioni, recita l’ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.