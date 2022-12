Max Cavallari in scena al Multisala Impero di Varese

Il comico porta in scena lo spettacolo “Cari Cortili”. L’appuntamento è per martedì 6 dicembre, alle 21, alla Sala Giove

Max Cavallari sul palco del Multisala Impero di di Varese con lo spettacolo “Cari Cortili”. L’appuntamento è per martedì 6 dicembre, alle 21, alla Sala Giove quando il comico tornerà su uno spettacolo divertente e frizzante, proprio come sa essere il celebre attore e comico originario di Varese. Lo show ha un obiettivo primario: far ridere con sketch esilaranti che faranno fare un salto nel passato, ma con la comicità del presente. Un appuntamento dove sarà possibile anche ricordare Bruno Arena, amico e collega con il quale Cavallari ha fondato i Fichi D’India.

«Avverto la sua mancanza – commenta -. Bruno è stato mio compare per decenni sul palco, mio grandissimo amico e la sua morte due mesi fa mi fa piangere ancora. Ma la sua è un’assenza che più presenza non si può perché molti degli sketch erano anche i suoi. Cambiano gli interpreti, dando nuova verve ai personaggi». E continua:«Dicevano che eravamo grezzi, senza messaggi profondi. Infatti eravamo due clown, cercavamo di fare ridere di pancia. Ci divertivamo senza aver mai preso lezioni di cabaret e i giovani ci amavano proprio perché eravamo immediati. Però facevamo squadra, eravamo un duo vero e il pubblico di questo si accorgeva».

Max Cavallari sarà in scena martedì 6 dicembre alle ore 21:00 presso la Sala Giove del Multisala Impero Varese. Lo spettacolo sarà presentato dal direttore artistico del MIV e showman televisivo Thomas Incontri. I biglietti sono disponibili sul sito www.multisalaimpero.com oppure direttamente presso il MIV al costo di € 13 per persona.

Multisala Impero Varese www.multisalaimpero.com – Tel. 0332 284004/ Tel. 347 2311152 commerciale@multisalaimpero.com (Via Giuseppe Bernascone, 13 – 21100 Varese (VA)).