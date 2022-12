Il Natale dello Yak inizia con un laboratorio per bambini alle Bustecche

A introdurre l’atmosfera delle Feste alle Bustecche di Varese c’è il Laboratorio di Natale per bambini promosso da spazio Yak per giovedì 8 dicembre alle ore 15.30.

Sarà un pomeriggio all’insegna della creatività per costruire delle decorazioni originali, per un Natale… da Yak!

Sarà l’occasione per trascorrere un pomeriggio di festa e creare, genitori e figli insieme, una decorazione e partecipare alla decorazione di Spazio Yak per le Feste.

Ingresso gratuito, prenotazione consigliata a questo link.