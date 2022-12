Post derby in pronto soccorso per un tecnico delle giovanili del Legnano Basket

Un derby carico di emozioni, con un finale elettrizzante, forse un po’ troppo, quello vinto da Legnano in volata su un ottimo Gallarate, vera sorpresa del campionato di serie B.

Non appena suonata la sirena, in campo qualche parola di troppo, qualche spintone e, come ha comunicato la società legnanese, un tecnico delle giovanili biancorosse ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.

Di seguito la nota diffusa ieri sera dal Legnano Basket: «La società Legnano Basket Knights condanna l’aggressione inopinata e senza giustificazioni subita da un allenatore del minibasket da parte di un dirigente del Basket Gallarate. Siamo vicini al nostro tesserato Alessandro Spoldi attualmente al pronto soccorso».