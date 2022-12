Pubblicata la manifestazione di interesse per la gestione della funivia di Monteviasco

L’agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha pubblicato una “manifestazione di interesse” per verificare se al momento sussistono operatori interessati alla gestione temporanea delle funivia Ponte di Piero – Monteviasco ferma da oramai quattro anni.

Come noto l’impianto è pronto per la gestione, ammodernato e reso sicuro coi lavori realizzati e terminati nei mesi scorsi, ma non ancora sottoposto a collaudo in quanto questa fase viene tecnicamente a completarsi con l’individuazione proprio di un gestore. Dunque, anche a fronte di alcuni passaggi coadiuvati con la Prefettura di Varese che sul tema ha aperto un tavolo di confronto con gli attori locali, l’Agenzia – nell’attesa di realizzare una gara d’appalto – ha individuato una procedura chiamata “Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento per la durata di otto mesi della gestione dell’impianto funiviario Ponte di Piero – Monteviasco“.

La stazione appaltante è la stessa Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, e le attività richieste al futuro affidatario sono la gestione tecnico organizzativa per l’utilizzo della struttura “tale da garantire il corretto funzionamento della stessa negli orari vigenti e regolamentati“, e la gestione “tecnico manutentiva dell’impianto funiviario, delle strutture e degli spazi esterni di pertinenza“.

L’affidamento del sevizio avrà durata di 8 mesi per un valore stimato dell’appalto quantificato in complessivi 210.000. Nella proposta figurano naturalmente specifici requisiti minimi di partecipazione ed è specificato che “nell’attuale (prima) fase dell’indagine di mercato l’operatore economico non dovrà presentare alcuna offerta economica“.