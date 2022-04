Per la gestione della funivia di Monteviasco spunta l’ipotesi Esercito

Sei manifestazioni di interesse per la gestione andate a vuoto, un impianto rimesso a nuovo e, non da ultimo, la necessità di garantire a residenti e turisti un servizio di trasporto pubblico essenziale alla vigilia della stagione turistica. Potrebbe essere il genio militare a gestire impianto a fune Ponte di Piero – Monteviasco fermo da oltre tre anni, da novembre 2018, quando in un infortunio mori lo storico manutentore della struttura.

Da allora la strada per riaprire impianto è stata una sorta di lunga “road map” che ha portato dicembre scorso alla conclusione dei lavori. Tuttavia il collaudo potrà essere effettuato solo dopo l’individuazione del soggetto che si prenderà l’onere della gestione.

Di oggi la notizia dell’ipotesi che sia un apparato dello Stato a gestire direttamente l’emergenza. «La prossima settimana ci sarà un sopralluogo alla nostra funivia da parte del personale dell’Esercito» conferma la sindaca Nora Sahnane. «Il tutto su iniziativa di Regione Lombardia, alla luce del fatto che anche la sesta manifestazione d’interesse per la gestione è andata deserta».

«Sarà quindi un’occasione in cui i militari valuteranno la fattibilità di un esercizio ‘in via provvisoria’ dell’impianto. Certo, ci sono molti aspetti da valutare. Ringrazio l’ufficio di Presidenza di Regione per la consueta attenzione verso il nostro impianto, se si dovesse riuscire a percorrere questa via, ovviamente in modo del tutto eccezionale, forse risparmieremmo qualche tempo sulla tempistica di ripartenza del servizio secondo il normale iter amministrativo».