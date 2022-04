La diretta di “VA in giro” dal Lago Delio a Monteviasco a piedi

VA in giro è il tour che attraversa a piedi e in bicicletta tutta la provincia di Varese e i territori limitrofi in 21 tappe. Nella prima tappa, partita sotto l’acqua, abbiamo camminato da Maccagno al Lago Delio (clicca qui per il riassunto della prima tappa) . Affrontato il primo, grande dislivello, ora ci si muove in quota per la prima parte, per poi scendere nella valle del fiume Giona e da qui, attraverso i 1400 gradini della mulattiera (al momento unico modo per raggiungere il borgo) si risalirà verso Monteviasco.



Le previsioni davano pioggia per quelli che sarebbero stati i primi tre giorni del nostro viaggio. Ieri abbiamo camminato fra e con le nuvole, oggi ci siamo svegliati sotto un cielo azzurrissimo e un sole tiepido. L’aria è frizzante, ma non si potrebbe chiedere di meglio quando si deve camminare così a lungo. Sembrerebbe che solo domani ci faremo una doccetta, ma a dispetto delle previsioni possiamo dire di essere stati fortunati. Ma adesso pensiamo alla tappa di oggi:

La diretta

Ore 9:30

Prima di lasciare l’Albergo Diana, si procede con l’apposizione del terzo timbro alla nostra credenziale. La credenziale è una sorta di “passaporto del viaggiatore” da timbrare i tutti i punti sosta che si incontrano durante il viaggio. E’ tipica dei famosi pellegrinaggi quali Santiago e La Via Francigena e dà diritto, una volta giunti alla meta, al Testimonium, il documento che attesta il viaggio. In provincia di Varese abbiamo la Via Francisca del Lucomagno che collega il lago Ceresio fino a Pavia, anche lei con le sue credenziali e il suo Testimonium. La percorreremo dal 14 al 18 di Maggio, nelle tappe conclusive del nostro tour.

Ore 8:00

Una sana, ma soprattuto abbondante, colazione è quello che ci vuole per fare il pieno di energia e avere le scorte necessarie ad affrontare 1400 gradini in salita. Ecco i nostri all’Albergo Diana, che li ha ospitati per la nottata, che si rifocillano a dovere prima di riprendere il cammino.

I camminatori e le caratteristiche della prima tappa:

In viaggio per questi primi due giorni abbiamo Ilaria Notari, la “piccola” del gruppo coi suoi 20 anni di energia, Marco Corso che è un nostro giornalista nonché videomaker ufficiale di VareseNews, pronto ad immortalare i momenti salienti e i paesaggi che ci offrirà questo viaggio. E poi Fernando Fasolo, appassionato camminatore che ha girato l’Europa e non solo lungo cammini e pellegrinaggi. Oggi ai Mulini di Piero si aggregheranno anche il nostro direttore Marco Giovannelli e Giuseppe Adamoli. Quest’ultimo darà il cambio a Fernando Fasolo, che tornerà a casa martedì mattina insieme al diretùr.

La tappa misura 13 km, con un dislivello positivo di 925 metri. La grande peculiarità è la salita lungo la mulattiera di Monteviasco, che conta oltre 1400 gradini.