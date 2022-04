Da Luino a Laveno in bici passando dal Cuvignone

Un percorso che si snoda fra faggete secolari fra le più belle della provincia, scorci sul lago, borghi antichi e vecchie mulattiere. Coincide con una tappa del Sentiero Italia Cai, il trekking che attraversa tutta la penisola da nord a sud ed è fra i più lunghi del mondo.

Tracce in formato GPX, KML e FIT

Qui potete trovare e scaricare la traccia e le informazioni utili per percorrere la tappa:

Il percorso parte dalla stazione della cittadina di Luino, che vi consigliamo di percorrere a partire dal lungolago. Seguendo le indicazioni per Mesenzana si imbocca la pista ciclabile che costeggia per un lungo tratto in piano il lento scorrere del fiume Margorabbia.

La ciclabile del Margorabbia è in linea di continuità con quella della Valcuvia, per cui si continua a pedalare con facilità in piano fra boschi di castagni, frassini e faggi. Lungo la Valcuvia si incontrano anche alcune realtà agricole che si dedicano all’allevamento di bovini e di ovini. Da questi ultimi si produce la celebre “formaggella del Luinese” che è un marchio DOP.

Una volta raggiunti Casalzuigno si passa davanti a Villa della Porta Bozzolo, gioiello architettonico appartente al FAI, che vi consigliamo vivamente di visitare. Lasciata la Villa si prosegue su strada asfaltata in direzione di Arcumeggia: inizia la lunga salita.

Arcumeggia è il paese dipinto e lo si incontra prima di iniziare a salire, tornante dopo tornante, al Passo del Cuvignone: luogo sacro per il mondo del ciclismo e molto caro al celebre atleta Alfredo Binda, originario proprio di queste zone, e celebre campione delle due ruote.

Dalla strada che conduce prima e che discende poi dal passo si gode di un magnifico panorama sul Lago Maggiore. Si prosegue in discesa verso Cittiglio e, una volta giunti lì, il percorso torna ad essere quasi pianeggiante fino alla sua conclusione, nel centro della cittadina lacustre di Laveno.