La diretta di “VA in giro” da Pradecolo a Luino a piedi

Quarto giorno di viaggio per VA in giro, il tour a piedi e in bicicletta per 600 km e 10 mila metri di dislivello, in lungo e in largo per tutta la provincia di Varese. La tappa di oggi ci riporterà sul lago Maggiore da cui eravamo partiti domenica scorsa. Si parte da Pradecolo, nel comune di Dumenza, per arrivare a Luino.

La diretta

Ore 8.00

La diretta comincia con una… diretta: quella del “Buongiorno da VareseNews”, la nuova rubrica del nostro giornale su Facebook ogni mattina alle 8:00. Quella di oggi è speciale perché si trasmette dal rifugio Campiglio a Pradecolo con Eleonora.

I camminatori e le caratteristiche della prima tappa

Oggi in cammino avremo Eleonora Martinelli, amante della montagna e dei sentieri impervi in salita, quindi l’abbiamo costretta a scendere anziché raggiungere vette, Marco Corso che è un nostro giornalista nonché videmoaker ufficiale di VareseNews, pronto ad immortalare i momenti salienti e i paesaggi che ci offrirà questo viaggio. E “l’ospite d’onore”, per il secondo giorno è Giuseppe Adamoli, il più senior della banda di VA in giro.

La tappa è lunga 13 km quasi tutti in discesa. Fa parte del Sentiero Italia del Cai, con i suoi settemila chilometri è il cammino di trekking più lungo del Paese. Passeremo da Dumenza ed entreremo a Luino passando da Creva.