Ai Mulini di Piero di Curiglia musiche nella natura e passeggiata etnografico-naturalistica

Musiche nella natura è il titolo del concerto per viola sola di Simone Libralon in programma sabato 10 agosto presso i Mulini di Piero nel comune di Curiglia con Monteviasco, per la rassegna musicale itinerante “Interpretando Suoni e Luoghi” promossa da Comunità Montana delle Valli del Verbano, insieme alla Comunità Montana del Piambello. Il concerto in programma alle 16.30 sarà preceduto da una passeggiata etnografico-naturalistica con ritrovo alle 15.30 presso il parcheggio della funivia di Monteviasco in località Ponte di Piero.

Il pubblico sarà accompagnato al luogo del concerto da una guida ambientale del circuito culturale didattico della Comunità Montana Valli del Verbano e dalle Guardie Ecologiche Volontarie, attraverso un percorso di scoperta dell’insediamento montano di Piero con le sue selve rigogliose, i pascoli, le architetture in pietra e legno e il sistema di sfruttamento delle acque del Giona per le attività produttive.

Per l’occasione il Mulino-Segheria sarà aperto e visitabile per la prima volta dopo l’intervento di manutenzione straordinaria realizzato da Comunità Montana Valli del Verbano con finanziamento di Regione Lombardia.

Ad esibirsi in questa cornice incantata sarà il talento Simone Libralon, con brani di Stockhausen, Tierkreis e la Suite III BWV1009 di J.S. Bach. Violista dell’Orchestra Sinfonica di Milano dal 2017, Libralon si contraddistingue per la sua attività di recital per viola sola, volti a mettere al centro lo strumento e le sue peculiarità sonore. Nella sua carriera ha inciso per Brilliant Classics, per Aulicus Classics e per Halidon Music. Ha suonato in diretta dagli studi di Roma per Rai Radio 3, protagonista de “La Stanza della Musica”, proponendo un repertorio di musica contemporanea per viola sola. Elogiato dalla critica per le qualità tecniche, la bellezza del suono e il respiro della musica, solisticamente si è esibito per diverse rassegne ed enti nazionali e internazionali. L’entusiasmo nello stabilire connessioni artistiche interdisciplinari lo ha portato a realizzare eventi culturali trasversali con lo scopo di mettere in luce i contrasti e le affinità tra i diversi linguaggi ed espandere in questo modo gli orizzonti della comunicazione.

Cameristicamente vanta collaborazioni con l’affermato Apollon Musagete Quartett, i Solisti dell’Orchestra Sinfonica di Milano; in orchestra suona nei più importanti festival internazionali tra cui i Proms della BBC e il Salzburger Festspiele, lavorando con musicisti di grande fama ed esibendosi in molti tra i teatri più significativi di Cina, Giappone, Emirati Arabi, Spagna, Slovenia, Inghilterra, Austria, Italia e Germania.

Il luogo del concerto è raggiungibile esclusivamente a piedi in circa 10 minuti di facile cammino su mulattiera e sterrato, per cui si raccomanda l’uso di calzature da trekking. La platea è costituita dal tappeto erboso antistante i mulini: il pubblico potrà quindi attrezzarsi in modo autonomo per le sedute.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella chiesa di Curiglia. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito.

Informazioni: suonieluoghi@gmail.com / whatsapp 335 7316031 / Facebook Interpretando Suoni e luoghi