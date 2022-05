Sopralluogo dell’esercito alla funivia di Monteviasco

Ci vorranno ancora una decina di giorni per avere la risposta in merito all’ipotesi di far gestire all’Esercito almeno la fase iniziale della riattivazione della funivia Ponte di Piero – Monteviasco, ferma da quasi quattro anni per via dell’infortunio sul lavoro mortale. Ma nel frattempo, è necessario non fermarsi nella parallela attività amministrativa di ricerca di una soluzione.

Queste, a caldo, le prime riflessioni della sindaca di Curiglia con Monteviasco Nora Sahnane dopo il sopralluogo avvenuto questa mattina sull’impianto: presenti il consigliere regionale Giacomo Cosentino, Simone Castoldi alla guida di Comunità montana Valli del Verbano, e i rappresentanti dell’Esercito e dell’Arma che hanno scortato la delegazione sul posto per il sopralluogo tecnico. 1i rappresentanti dell’Esercito», spiega la sindaca Sahnane, «hanno acquisito elementi tecnici per valutare la fattibilità di una eventuale gestione in via provvisoria della nostra funivia. Aspettiamo entro una decina di giorni gli esiti delle loro valutazioni». Nel frattempo «credo, come detto in precedenza, che si debba parallelamente insistere nel cercare un gestore attraverso i normali percorsi amministrativi».

«E’ una vicenda – dichiara il Consigliere Cosentino – che ho seguito personalmente dal primo momento, in sintonia con il Presidente Attilio Fontana. Abbiamo chiesto come Regione Lombardia un sopralluogo dell’Esercito, che ringrazio sinceramente, per cercare di trovare una soluzione rispetto a un problema che ci sta molto a cuore».

«Abbiamo accompagnato i militari nelle verifiche tecniche necessarie – aggiunge l’esponente di Lombardia Ideale – e ci auguriamo che questo sondaggio rappresenti il primo passo per un definitivo processo di riattivazione dell’impianto. A prescindere dall’esito di questo rilevante tentativo stiamo sondando ulteriori ipotesi di intervento. Per noi la funivia di Monteviasco – conclude il Consigliere – è una questione di primaria importanza, una struttura essenziale per un territorio che ci sta molto cuore, un servizio imprescindibile per la mobilità di abitanti e turisti».

_____________________________

Approfondimenti

L’EVENTO – Le tappe di Va in Giro che riguardano Monteviasco: dal Lago Delio a Monteviasco a piedi – Da Monteviasco al Rifugio Pradecolo

LA VITA A MONTEVIASCO IL BORGO ISOLATO VIDEO REPORTAGE