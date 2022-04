Le prime indagini sulla tragedia di Monteviasco ricostruite in aula nel processo a Varese

Dieci imputati per omicidio colposo alla funivia di Monteviasco: la prima udienza del dibattimento (dopo il proscioglimento di un undicesimo imputato in fase preliminare) si è aperta giovedì – 21 aprile – nel primo pomeriggio col pubblico ministero Valeria Anna Zini che ha chiesto preliminarmente di ordinare i capi d’imputazione, passaggio tecnico dinanzi al giudice monocratico Marcello Buffa.

Per primo è stato sentito un operante che coordino’ chi arrivò sul posto quel lunedì pomeriggio del novembre del 2018, il luogotenente Gianpaolo Paolocci, alla guida della stazione di Dumenza. “Verso le 15 la centrale ci ha allertato per un incidente a Curiglia con Monteviasco, un infortunio sul lavoro. Il corpo di un uomo era incastrato tra la cabina e la passerella”. È quello il primo ricordo che il militare ha dell’infortunio avvenuto nella stazione di valle, dove scese a piedi il macchinista che venne subito sentito dopo la tragedia assieme a un’impiegata.

“Successivamente – ha raccontato il militare – sono state acquisite le informazioni sul soggetto giuridico che si occupava della gestione dell’impianto. Sono stati acquisiti un cd di registrazioni e il rapportino di servizio del 118, oltre all’esame del sangue del macchinista. Nei giorni successivi l’impianto venne sottoposto a sequestro come la radio con cui manovratore e manutentore si parlavano. Poi, oltre ai tabulati telefonici, è stata portata a valle anche la “scatola nera” dell’impianto”.

Inizia così il processo per i fatti del novembre 2018 che causarono la morte di Silvano Dellea, lo storico manutentore dell’impianto. Un processo importante per accertare le responsabilità ma certamente anche per un fatto doloroso per l’intera comunità che ancora oggi, da quanto accaduto, sta pagando le conseguenze dello stop all’impianto che è vicinissimo alla riapertura completati gli interventi per la mesa in sicurezza e l’adeguamento, ma ancora in forse per vi della mancanza dei soggetti che dovranno gestire la funivia: deserta anche l’ultima manifestazione di interesse, la sesta, di pochi giorni fa.

(Seguono aggiornamenti)