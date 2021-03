Vaccinati tutti i residenti di Monteviasco

Otto residenti, otto vaccinati con vaccino Moderna, coi complimenti di Guido Bertolaso volato a Monteviasco con l’elicottero della protezione civile. A bordo, anche i vertici di Ats-Insubria in cima al borgo montano del Luinese.

La sortita, quasi a sorpresa, si innesta in un sopralluogo del consulente regionale per il piano vaccini in visita nel Varesotto per verificare l’avanzamento dei lavori per i poli vaccinali di Schiranna (Varese) e Rancio Valcuvia.

Poi, in tarda mattinata l’imbarco a Voldomino e dopo pochi minuti di volo l’arrivo ai mille e passa metri di Monteviasco.

In vetta ad attendere l’équipe che comprendeva anche un medico di Asst- Sette Laghi e un’infermiera sempre dell’azienda ospedaliera anche una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Luino che settimanalmente fanno da spola col fondovalle assicurando un ombrello di protezione ai residenti assieme alle altre componenti del Soccorso alpino e della Croce rossa italiana.

L’attesa per i vaccini è durata pochissimo: per l’iniezione ci si è serviti di un piccolo ambulatorio ricavato in un locale affianco alla chiesa adibito a “ospedaletto” già all’indomani della tragedia che due anni e mezzo fa interruppe i collegamenti col fondovalle a causa dell’infortunio sul lavoro mortale occorso al manutentore dell’impianto funiviario.

Dopo l’inoculazione del vaccino la sorveglianza sanitaria canonica di 15 minuti è avvenuta nella terrazza sul paese, proprio sul sagrato della chiesa.

Guido Bertolaso è rimasto piacevolmente colpito dalla scelta di destinare specifiche risorse per questa minuscola comunità che ora è ancor più protetta dal virus.