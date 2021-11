Terza dose coi ramponi ai residenti di Monteviasco

Sole, ghiaccio e ramponi: oramai sono abituati anche a questo i carabinieri della stazione di Dumenza e della compagnia di Luino che da tre anni di giorno in giorno salgono la mulattiera per arrivate a Monteviasco. Stavolta al posto di lettere e medicine negli zaini sono arrivate fino a lassù anche i vaccini per la terza dose così da completare il ciclo vaccinale contro il virus.

La vaccinazione è avvenuta lunedì 29 e sei sono state le persone residenti raggiunti dall’iniezione, in alcuni casi abbinata alla anti influenzale.

L’iniziativa è stata messa a punto grazie al lavoro del presidente della comunità montana “Valli del Verbano” Simone Castoldi che ha ideato una task force che prevedeva il supporto dei carabinieri della compagnia di Luino, in grado di raggiungere il paese arroccato in cima alla mulattiera di 1400 gradini ed è stata possibile grazie alla disponibilità ottenuta dal dott. Gianni Bonelli direttore generale della ASST Settelaghi, che ha messo a disposizione il personale sanitario necessario allo scopo.

Dei 1400 gradoni che separano il fondovalle dal borgo innevato, metà è stata percorsa coi rampini per via del fondo completamente ghiacciato.