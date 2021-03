Vaccinazioni ai residenti di Monteviasco, sopralluogo di Bertolaso

La partenza per Rancio Valcuvia a metà mattina, poi verso l’ora di pranzo l’imbarco sull’elicottero dalla piattaforma di Luino, a Voldomino: ci vorranno pochi minuti di volo per raggiungere Monteviasco.

Nelle valigie sanitarie, i vaccini per i residenti del piccolo borgo montano isolato da due anni e mezzo.

Comincia dalla Valcuvia il tour di Guido Bertolaso, consulente per Regione Lombardia della fase vaccinale, in provincia di Varese per un sopralluogo alle strutture che ospiteranno i poli per la vaccinazione di massa.

Dunque Schiranna, dove domenica scorsa è cominciata la posa della struttura da parte dell’esercito e appunto Rancio Valcuvia che servirà il Luinese e le valli: una volta completata, la tensostruttura di 600 metri quadri in via provinciale sarà in grado di fornire 18 linee per 1.242 vaccini al giorno.

Poi Monteviasco. I residenti sono in tutto sei e di età avanzata: nonostante la neve si sia sciolta resta l’impasse del collegamento col fondovalle ancora interdetto a causa dello stop alla funivia (solo in questi giorni il progetto per farla ripartire è stato inviato al Ministero).

Un gesto di vicinanza alle comunità più fragili, fanno sapere dagli ambienti sanitari.

L’elicottero atterrerà a Monteviasco sull’elisuperficie, e dopo la somministrazione del vaccino i residenti verranno tenuti in osservazione, come da protocollo.