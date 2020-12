In cima alla montagna per aspettare il Natale, con la neve e Monteviasco nel cuore

Hanno lavorato per il paese come sempre e per l’occasione particolare, l’attesa messa di Natale che grazie anche all’impegno dei carabinieri è stata celebrata oggi, 13 dicembre a Monteviasco: sono i pochi residenti che ancora resistono fra le nevi che imbiancano la Val Veddasca.

Galleria fotografica Curiglia, la messa per aspettare il Natale 4 di 5

Nella giornata, baciata dal sole la colonna di militari è partita per raggiungere a piedi la frazione montana abbellita dalla nevicata che solo qualche giorno fa è caduta abbondante rendendo bene il clima natalizio, ma anche il senso di isolamento vissuto dai 7 residenti, isolamento rotto dalle visite periodiche dei carabinieri che anche oggi hanno portato un po’ di vita fin quassù.

Così il cappellano militare ha celebrato la funzione religiosa nella chiesa appositamente agghindata per l’occasione, coi banchi spolverati di fresco e i fiori riusciti ad arrivare fin quassù.

È una piccola comunità raggiunta e stretta dall’affetto dei militari e delle persone arrivate percorrendo il sentiero, complici anche le norme che hanno permesso un allargamento della maglia, consentendo lo spostamento anche da altri comuni.