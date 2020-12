Monteviasco e la Funicolare del Campo dei Fiori tra i Luoghi del Cuore più votati della Lombardia

Il censimento e le votazioni dei Luoghi del Cuore dei Fai-Fondo Ambiente Italiano si sono concluse il 15 dicembre. La classifica definitiva verrà pubblicata tra febbraio e marzo, ma intanto possiamo dare un occhio ai luoghi della Lombardia e scoprire che tra i primi classificati ci sono due località molto amate nel Varesotto.

La classica 2020 della Lombardia infatti, vede Monteviasco al quarto posto (31esimo nella classifica nazionale con 6481 voti) e la Funicolare del Campo dei Fiori di Varese al nono posto (56esimo nella classifica nazionale con 4381 voti). Scorrendo ancora la classica si può trovare il borgo di Arcumeggia di Casalzuigno (al 102esimo posto).

Dei buoni risultati, considerando la lunga lista di luoghi votati da tutta Italia. In particolare, Monteviasco è nel cuore dei cittadini da sempre. Da due anni è raggiungibile solo a piedi a causa delle funicolare ferma e in attesa di una nuova gestione, ma questo non toglie nulla al suo fascino e alla sua bellezza, tipica dei paesi di montagna, dove si respira l’aria buona tra vicoli di ciottoli e le case con i tetti in legno. A sostenere la sua candidatura la delegazione Fai Valcuvia, Luino e Verbano che in questi mesi ha promosso il borgo, anche con testimoni d’eccezione come Enzo Iacchetti.

La Funicolare del Sacro Monte di Varese invece, ha un fascino diverso. Fu costruita nel 1911 su iniziativa della Società Grandi Alberghi Varesini, su progetto dell’Architetto Giuseppe Sommaruga. È in disuso da moltissimi anni, ma il suo recupero permetterebbe di conservare un vero e proprio gioiello architettonico. A sostenere la sua candidatura la delegazione del Fai di Varese che da anni organizza anche visite guidate su prenotazione, in occasione di giornate dedicate, all’adiacente Grand Hotel Campo dei Fiori.

La classifica dei Luoghi del Cuore