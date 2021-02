Monteviasco tra i “Luoghi del Cuore” più votati in Lombardia

Sono stati annunciati questa mattina (giovedì 24 febbraio) i vincitori della decima edizione de I Luoghi del Cuore del Fai – Fondo Ambiente Italiano, edizione che ha visto una straordinaria partecipazione di voti.

Dal 6 maggio 202o fino al 15 dicembre, giorno di chiusura dell’iniziativa, sono stati 2.353.932, il miglior risultato di sempre, con oltre 39.500 luoghi segnalati in 6.504 Comuni d’Italia (l’82,3% del totale). Lombardia, Sicilia e Piemonte sono state le tre regioni più attive con rispettivamente 328.591, 301.826 e 241.727 voti raccolti ma le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia (l’82,3% dei luoghi è stata coinvolta).

Durante la conferenza online sono stati elencanti i luoghi che hanno avuto più voti in tutta Italia e nella classifica nazionale troviamo anche delle realtà vicine a noi. Prima fra tutti, Monteviasco al 31esimo posto della classifica nazionale c’è il borgo di Monteviasco, con più di seimila voti e decimo nella speciale classica dei borghi sopra i 600 metri.

Con il suo fascino e la sua storia è riuscito a conquistare moltissimi voti, anche e sopratutto grazie all’impegno della Delegazione di Valcuvia, Luino e Verbano Orientale che in questi mesi ha promosso iniziative virtuali e coinvolto testimonial come Enzo Iacchetti. A sostenere l’iniziativa anche il Comitato “Monteviasco nel cuore” nato proprio con l’obiettivo di sostenere il progetto del Fai e riportare l’attenzione sul borgo, che in questi ultimi anni è rimasto isolato. La funicolare, infatti, dopo il grave incidente del 2018, non è più ripartita.

In classifica troviamo anche la Funicolare del Campo dei Fiori. È al 56esimo posto e ha raggiunto più di 4300 voti. A sostenere la sua candidatura la Delegazione del Fai Varese e molti cittadini. La Funicolare del Campo dei Fiori si trova vicino al famoso Hotel, dismesso da tempo ma di importanza architettonica, oltre che luogo conosciuto tra i varesini. Insieme alla struttura ricettiva, anche la Stazione del Monte della Funicolare del Campo dei Fiori è di importanza storica. Fu costruita nel 1911 su iniziativa della Società Grandi Alberghi Varesini su progetto dell’Architetto Giuseppe Sommaruga. I suoi binari si sviluppavano lungo un percorso di 900m che consentiva in 11 minuti di raggiungere la vetta del Monte Tre Croci. Fu per anni la più alta funicolare d’Italia.

Al 143esimo posto della classifica nazionale c’è Arcumeggia, il paese dipinto con 2948 voti che si trova in Valcuvia, a pochi chilometri da Casalzuigno. Tra i beni censiti da I Luoghi del Cuore e proposti dalle delegazioni troviamo anche il Castello di Belforte di Varese con i suoi quasi 500 voti e la Stazione di Ghirla con poco più di 260. Arriviamo poi al 285esimo posto della classifica nazionale dove troviamo Castelletto sull’Olona di Castigione Olona (1.128 voti). La Collegiata di San Vittore che sorge sul colle di Bedero a quasi 400 metri in vista del Lago Maggiore, nel cuore della Valtravaglia è al 334esimo posto con 869 voti. In classifica anche la Chiesa di Gallo di Vergiate (un’antico oratorio campestre sulla strada che da Vergiate porta alla frazione di Cimbro in località Torretta) al 434esimo posto con 530 voti. La completa classifica dei luoghi è consultabile sul sito del Fai, Fondo Ambiente Italiano.

Il progetto de I Luoghi del Cuore è iniziato nel 2003 e da allora ha permesso di recuperare moltissime preziose realtà, tra mulini, borghi, monasteri. Il progetto si svolge in due fasi, quella del censimento e successivamente quello del bando che anche quest’anno si aprirà a marzo aperto ai progetti di tutti i luoghi che hanno ottenuto almeno 2.000 voti al censimento.