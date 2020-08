Nasce “Monteviasco nel cuore”, il comitato per sostenere il borgo della Valveddasca

Un comitato per sostenere Monteviasco e la sua candidatura a “I Luoghi del Cuore” del Fondo Ambiente Italiano. “Monteviasco nel cuore” è nato a metà luglio con l’obiettivo di ottenere più voti possibili all’iniziativa del Fai, arrivare tra i primi in classica e quindi ottenere fondi per una sua riqualificazione.

A presentare l’iniziativa sulla pagina Facebook “Monteviasco” è Marco D’Agostino che ha fondato il gruppo insieme a Stefano, Carla, Chiara e Laura. La loro idea è quella di raccogliere voti e arrivare tra i primi nella classifica nazionale della campagna del Fai. Al momento si trova al 33esimo posto con 2.173 voti.

«Amiamo Monteviasco – spiega Marco -. Abbiamo presentato al FAI un progetto per la realizzazione di un nuovo percorso didattico e tematico che possa far conoscere anche il passato del borgo. Abbiamo fatto una proposta per la salvaguardia di due cappelle votive e tre dipinti esistenti in paese, oltre alla tutela degli alpeggi». Ed infine conclude rivolgendosi alla comunità: «Abbiamo bisogno dei vostri voti».

A sostenere il piccolo borgo della Valveddasca è anche Enzo Iacchetti che ha pubblicato un video proprio dedicato al luogo a cui è legato dall’infanzia, sperando che possa entrare nel cuore di più persone possibili. Una campagna sostenuta anche dalla Delegazione Fai di Valcuvia, Luino e Verbano Orientale.