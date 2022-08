Dopo quattro anni in elicottero a Monteviasco per tornare nella baita del cuore

Tanti sono i gradini per salire a Monteviasco ma chi anni fa si comprò una baita, fino al novembre 2018 aveva una scelta: salire a piedi o sfruttare la funivia che purtroppo, come è noto, proprio dall’autunno di 4 anni fa è ferma perché l’impianto è in via di adeguamento e sono in corso le pratiche per riattivare il trasporto a fune.

Da allora è tutto fermo, e l’unico mezzo per salire è la mulattiera. Così l’Associazione Monteviasco Borgo & Natura, ha organizzato sabato scorso un volo in elicottero per consentire ai proprietari delle baite di salire in quota e poter rientrare nella propria abitazione, anche solo per un pomeriggio.

«Da mesi abbiamo lavorato per organizzare il trasporto in elicottero di persone che da quattro anni non potevano salire al borgo e di altre persone che fanno davvero fatica a percorrere la mulattiera di 1442 gradini e tornare nelle loro amate case», spiegano dall’associazione, che ha reso pubblico l’evento postando sulla pagina facebook di Monteviasco le foto della giornata.

«Ci siamo riusciti! E così oggi (sabato 30 luglio ndr), le prime venti persone sono atterrate all’eliporto di Monteviasco Una giorno di festa, di commozione e di abbracci. È stata la prima delle tre date organizzate».

La giornata si è conclusa con un aperitivo condiviso

Le prossime date saranno il 17 agosto e il 31 agosto «e non vediamo l’ora di rendere felici altre persone».

