Rabbia a Gorla Minore, ignoti chiedono soldi per il Gruppo Amicizia, ma è una truffa

Una notizia che sta circolando dall’alba di oggi in paese, causando rabbia e indignazione. Alcuni truffatori starebbero girando per Gorla Minore, fingendo di essere volontari del Gruppo Amicizia, chiedendo soldi e offerte per la cooperativa sociale.

L’amore per l’associazione, stimata da tutti i gorlesi e dagli abitanti del resto della valle Olona, è stato sicuramente il motivo che ha spinto queste persone a voler tentare una truffa ai danni della comunità: chi non aiuterebbe i ragazzi disabili, contribuendo a finanziare le attività che gli educatori propongono loro giorno per giorno?

Ma nessuna raccolta fondi è stata avviata: si tratta soltanto di un raggiro di alcuni malintenzionati e il gruppo ha subito diffuso la notizia, per evitare che alcuni cittadini ignari si facessero truffare.

Per sostenere la cooperativa sociale è possibile fare acquisti nel negozietto “Amicizia in bottega“, che propone i lavori dei ragazzi e altri oggetti provenienti da associazioni ed enti del terzo settore, o fare donazioni direttamente in bottega o all’iban ufficiale.

Questo il messaggio pubblicità dai volontari sulla pagina social ufficiale:

Siamo venuti a conoscenza che ci sono persone che chiedono soldi a nome della Cooperativa Sociale Gruppo Amicizia. Informiamo che nessuno è autorizzato a chiedere soldi in nostro nome e per nostro conto. Chiediamo gentilmente di contattarci segnalando ulteriori episodi. Ringraziamo tutti per la collaborazione.

«Non è la prima volta che dei malintenzionati, gente ignobile, si approfitta dell’affetto dei gorlesi per la Cooperativa e cerca di ottenere denaro con una truffa – racconta Mauro Elzi, presidente dell’associazione “Gorla che Lavora”, che riunisce negozianti e piccola industria del comune – tempo fa avevano preso di mira alcuni commercianti, nuovi del paese, chiedendo donazioni. Stiamo attenti».