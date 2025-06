Gorla Minore si tinge di colori “Aspettando il Palio”

Quest’anno a Gorla Minore il Palio non ci sarà. In questo periodo di sospensione biennale, in attesa dell’edizione ufficiale del 2026, però, il paese non starà fermo.

Il Comitato Palio ha infatti organizzato per domenica 22 giugno una giornata di giochi e gare all’insegna dei colori dei rioni.

Con competizioni pensate per tutte le età, dai bambini della scuola dell’infanzia agli adulti, si cercherà di tenere viva la passione dei gorlesi per il Palio, mettendo sotto i riflettori la Barsanela, il Desertu, l’Üona e il Füntanin, i quattro rioni che rappresentano la comunità gorlese.

Dalle 10 del mattino gli atleti e i loro sostenitori colorati di blu, arancione, verde e fucsia invaderanno il parco comunale, pronti a sfidarsi.

I giochi di “Aspettando il Palio” sono solo una delle simpatiche trovate degli organizzatori per tenere alto il sano spirito di competizione fra i gruppi.

Oltre alla giornata di domenica 22 giugno, durante l’anno sono numerose le cene e i pranzi rionali, in cui anche tanti giovani volontari sono chiamati a darsi da fare.

«Aspettando il Palio… si gioca, si ride e si sta insieme! – annuncia con un sorriso Giorgia Ruffato, la presidente del Palio succeduta a Massimo Lavazza – Abbiamo organizzato questa giornata per ritrovarsi, provare nuovi giochi e prepararci con entusiasmo al grande Palio dell’anno prossimo. Tra una sfida e una risata, non mancheranno buon cibo, bevande e tanta allegria. L’unico punto all’ordine del giorno? Il divertimento tutti insieme! Vi aspettiamo a braccia aperte!».

Fare gruppo e impegnarsi, dunque: ciò che in questi anni si sta cercando di fare a Gorla Minore, grazie al Palio rinato nel 2023 dopo trent’anni, è offrire alle giovani generazioni un modello sano di divertimento. E i risultati sono notevoli.

Oltre alle sfide in cui tifare i propri colori, sabato 21 e domenica 22 giugno in Villa Durini si potrà visitare la mostra “Gli eroi dello sport“, dedicata ai campioni di calcio, ciclismo e formula 1 che hanno lasciato il segno.