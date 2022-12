Regala un Natale più caldo ai bambini delle Ande

Quando si vede su di una mappa la posizione dell’Ecuador, nella fascia centrale della zona torrida della terra, si pensa che il clima dovrebbe essere uniformemente caldo. Tuttavia, non è così. Al contrario, è possibile sperimentare tutti i tipi di clima. La temperatura varia da estremi di calore, come accade nella zona interna della costa sull’oceano Pacifico e nelle aree di giungla amazzonica dell’est del paese, a estremi di freddo sulle cime innevate della Cordigliera delle Ande.

Proprio in queste zone sono tanti i progetti di Terre des hommes Italia attivi, sia dove i climi sono più caldi come in Esmeraldas sulla costa e Lago Agrio nella giungla amazzonica, sia nelle zone andine più elevate, fredde e ventose tra i 2,500 e i 4,000 m di altitudine.

Nella provincia del Cotopaxi, in particolare, sono 36 le comunità rurali presenti – Planchaloma, Sigchos, Cachi Alto ed Apahua -, le quali seguono quasi 400 bambini e bambine che vivono in situazione di grande vulnerabilità. Le brughiere e gli altopiani dove vivono sono caratterizzati da acquazzoni torrenziali, frequenti grandinate, un’atmosfera nuvolosa, nebbie fitte e pioggerellina quasi costante. Le temperature raramente raggiungono i 20° e nei mesi invernali non superano mai i 9°/10°, scendendo spesso sotto zero (-5°/-10°). La case e capanne dove vivono sono riscaldate solo con la legna che si usa per cucinare e neppure le scuole sono provviste di qualsiasi tipo di riscaldamento.

«Insieme ai nostri promotori sul terreno, abbiamo pensato ad un regalo di Natale per tutti i bambini e le bambine delle nostre comunità rurali: una giacca a vento, foderata e con cappuccio (nella foto), che permetta loro di resistere alle basse temperature». Al solo costo di 15 euro, perché possano vivere un Natale un pò più caldo.

Per farlo entra in https://terredeshommes.it/donare/. Causale/commento: “Giacca a Vento Ecuador”