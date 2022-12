Rubano merce in un supermercato di Laveno, scoperti picchiano l’addetto alla sicurezza

Rubano in un Tigros di Laveno Mombello alcuni articoli di poco valore, ma quando vengono bloccati dall’addetto alla vigilanza invece di riconsegnare la merce, lo aggrediscono. Sono passati così dall’accusa di furto a quella di rapina impropria, due cittadini italiani originari rispettivamente di Cittiglio e Cuveglio.

Il fatto è accaduto lunedì nel tardo pomeriggio: i due avevano pensato di sottrarre dal supermercato Tigros di Laveno Mombello alcuni articoli pensando, spavaldamente, di rimanere impuniti. Un addetto alla vigilanza e controllo aveva però notato gli strani movimenti e fermato uno dei due che era stato visto passare le casse senza pagare. Dalle legittime richieste di chiarimento del dipendente è nata subito una reazione molto violenta del presunto responsabile del tentativo di furto il quale, a quel punto, è stato aiutato dal complice e insieme hanno percosso ripetutamente l’addetto ai controlli.

Quello che era così nato come tentativo di furto si è quindi trasformato in una rapina impropria per l’uso appunto della ripetuta violenza contro il malcapitato dipendente dell’esercizio commerciale. I piani di fuga dei malfattori, a quel punto, sono stati infatti definitivamente guastati dall’intervento repentino, in flagranza di reato, di una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri, dipendente dalla Compagnia Carabinieri di Luino, che ha proceduto all’individuazione e all’arresto delle due persone ritenute responsabili del reato. Dopo gli accertamenti di rito, l’assicurazione delle fonti di prova e la restituzione della merce illegittimamente sottratta, i due presunti responsabili sono stati trasferiti nel carcere di Varese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.