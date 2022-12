Schianto sulla provinciale del Lago Maggiore a Brezzo di Bedero, una donna ferita grave

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi – martedì 13 dicembre – a Brezzo di Bedero, località dell’Alto Verbano che si trova poco a sud di Luino. Un automobilista, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ha perso il controllo della propria vettura e si è schiantato contro un muretto sul bordo della strada.

Il sinistro è avvenuto sulla Provinciale 69 che corre lungo la riva del Lago Maggiore (ovvero in via Porto Valtravaglia), all’altezza della ex discoteca Archet. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 con un’ambulanza e una automedica: secondo le prime indicazioni si sarebbe levato in volo anche l’elisoccorso proveniente da Bergamo.

Le condizioni della persona al volante dell’auto sono gravi tanto da far optare i sanitari per il ricovero urgente a bordo dell’elisoccorso. Sul posto hanno effettuato i rilievi i carabinieri della stazione di Castelveccana con una pattuglia (compagnia di Luino). A quanto pare la donna al volante avrebbe perso il controllo dei veicolo per finire contro una centralina elettrica posta a bordo strada. Sul posto anche i vigili del fuoco di Luino.