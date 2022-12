Scritta d’odio in stazione a Cavaria, subito cancellata dal Comune

Un messaggio d’odio esplicito, contro un’etnia, accompagnato da una svastica. È comparso in stazione a Cavaria con Premezzo, disegnata con spray nero sul muretto di protezione delle scale di accesso ai binari.

Il Comune si è attivato per cancellare subito la scritta, ma anche per arrivare a individuare gli autori della scritta.

«Ci stiamo adoperando con le telecamere sul territorio, che sono oltre 50, e abbiamo interessato Polfer e Carabinieri per quanto di loro competenza, perchè siano visionate anche le immagini delle telecamere della ferrovia» dice Diego Bonutto, assessore alla sicurezza di Cavaria con Premezzo.

Il Comune è intervenuto con personale dell’ufficio tecnico per cancellare le lettere tracciate in nero: più che il vandalismo, in questo caso indigna «riprovevole messaggio della ignobile scritta».