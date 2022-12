Il sindaco di Bardello Maestroni scrive ai cittadini: “Grazie per avermi dato la possibilità di servire il paese”

Ultime ore con la fascia di sindaco per Monica Maestroni che domani, 31 dicembre, terminerà il suo incarico iniziato lo scorso giugno. Come il collega di Malgesso Giuseppe Iocca, scrive una lettera ai suoi concittadini, un bilancio della sua attività ma anche uno sguardo al futuro.

Concittadine e Cari Concittadini,

Siamo ormai al termine di questi sei mesi di Amministrazione comunale che definirei “storici” perché indubbiamente brevi ma estremamente intensi.

Anche in questo caso, com’è mia abitudine, ho voluto mettere il cuore in tutto ciò che ho fatto, in ogni azione, in ogni decisione e… tutto per il bene del mio e nostro paese.

A Voi va ancora una volta il mio GRAZIE per avermi dato la possibilità di servire il mio paese: è stato un onore essere eletta Vostro Sindaco e ho messo con determinazione tutta me stessa in questi sei mesi di amministrazione perché accanto alla soddisfazione di aver raccolto il Vostro consenso, ho sentito con forza la straordinaria responsabilità, la grande sfida, entusiasmante e coinvolgente. Non è stato un viaggio in solitaria, sono stata affiancata da un gruppo di persone che stimo e che con me si sono spese, facendo del loro meglio. In questi sei mesi ci siamo misurati con le complessità della macchina amministrativa, con le difficoltà del territorio e abbiamo cercato di fare il possibile anche su questioni importanti che impattano sulla vita del paese. Alcuni di noi oggi si sentono pronti a continuare con entusiasmo ancora maggiore e questa volta il sogno ha confini più ampi e abbraccia quello che tra pochi giorni sarà il nostro nuovo paese, Bardello con Malgesso e Bregano.

Sei mesi fa non abbiamo avuto paura di affrontare l’impegno e, anche grazie al sostegno di Voi Concittadini, siamo stati in grado, da una parte, di portare a termine alcuni progetti già avviati prima del nostro arrivo e, dall’altra, di avviarne di nuovi.

Siamo fieri di poter dire che tutti hanno avuto la possibilità di essere ascoltati, di partecipare attivamente e di vivere da protagonisti la vita del nostro paese.

Abbiamo organizzato eventi per grandi e piccini, abbiamo incontrato e ascoltato ogni cittadino che ne avesse bisogno e possiamo dire che il dialogo e il confronto con Voi Cittadini sono stati costanti e autentici. Non siamo stati ciechi e sordi, ci siamo impegnati a rispondere sempre a ogni osservazione, a ogni critica, anche a quelle malevoli, provocatorie, cattive, a cui in molti avrebbero evitato di rispondere. Questo modo di amministrare ci ha consentito di rendere ragione del nostro operare quotidiano, di raccontare le difficoltà e di essere, insieme a Voi, orgogliosi di quello che abbiamo fatto per la nostra comunità.

Possiamo dire che, animati da tanta forza di volontà, dopo due anni di pandemia, ci siamo impegnati a lavorare per ridare una prospettiva al nostro paese e alla nostra comunità, incoraggiando soprattutto i giovani, le associazioni e loro offrendo collaborazione e sostegno.

Siamo fieri di quanto siamo riusciti a fare e, se pensiamo che abbiamo avuto solo sei mesi di tempo, pare davvero tantissimo:

– abbiamo riportato alla normale funzionalità la palestra nella scuola primaria e ne abbiamo rifatto la pavimentazione.

– abbiamo ottenuto contributo da parte della provincia di euro 30.000 per l’abbattimento barriere architettoniche, la messa in sicurezza e gli attraversamenti pedonali (interventi che verranno realizzati in via Mazzini in primavera 2023).

– abbiamo effettuato la manutenzione straordinaria attraverso interventi presso il cimitero.

– abbiamo tinteggiato il muro esterno del cimitero, grazie anche alla donazione del Sig. G. Roncari.(che andrà terminato in primavera).

– abbiamo ripristinato le asfaltature di alcune vie del paese e altre saranno fatte sempre in primavera quando il tempo lo permetterà.

– abbiamo ottenuto un contributo statale di euro 450.000 per la messa in sicurezza delle strade, che consentirà di intervenire in via Piave (dove, in occasione di forti piogge, la strada si allaga con disagi e danni ai Residenti e ai passanti) nei prossimi mesi.

– ci siamo attivati, subito dopo il nostro insediamento, per ottenere un sopralluogo presso ex proprietà “La Lunga” con ATS, ARPA, Carabinieri Forestali, polizia Locale e Curatore Fallimentare per avere un quadro preciso della situazione attuale, abbiamo poi emesso un’ordinanza per rimozione dei rifiuti e dell’amianto crollato. Abbiamo anche incontrato gli esponenti di Regione Lombardia per un eventuale aiuto per bonificare l’area.

– ci siamo attivati per lo stato di abbandono della proprietà all’incrocio tra via Piave e via 25 Aprile.

Sembra impossibile in soli sei mesi poter fare così tanto… eppure ci siamo riusciti e io sono fiera e soddisfatta.

Io e tutta la mia squadra ci abbiamo messo il cuore, la passione e l’amore che sentiamo per il nostro paese: non abbiamo fatto promesse che sono rimaste sulla carta, ci siamo messi al lavoro, con determinazione, con spirito di sacrificio e con instancabile voglia di fare.

La nostra forza è stata l’essere uniti e l’aver condiviso l’ambizione di fare la differenza, nonostante il poco tempo a disposizione.

Ora affrontiamo il nuovo anno con tanta fiducia e con la medesima volontà di metterci in gioco per realizzare insieme a tutti Voi il futuro che desideriamo per noi e per Bardello con Malgesso e Bregano.

Grazie a tutti Voi per la fiducia che ci avete dato.

Auguro un felice anno nuovo, pieno di soddisfazioni e serenità.

Un caro saluto.

il Vostro Sindaco,

Monica Maestroni