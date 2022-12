Come sviluppare il tuo business grazie alla SEO

La propria presenza nel mondo digitale, specie se stiamo facendo marketing, ruota intorno a touchpoint specifici nel customer journey dei nostri utenti. Vale a dire: mail, chat, community, social, blog, sito web personale e presenza nei motori di ricerca. Quest’ultimo aspetto risulta essere il più importante. La presenza sui motori di ricerca, e quindi la possibilità di proporre i nostri prodotti o servizi a chi li stava cercando nel web, è uno dei più importanti punti di partenza nel rapporto col cliente.

Quando un utente effettua una ricerca su google, Yahoo! o Bing, il motore di ricerca genera una serp, ossia la pagina dei risultati inerenti alle parole digitate sulla barra di ricerca. Proprio su quelle parole deve avvenire il primo intervento per poter posizionare il proprio sito nella prima pagina serp e, meglio ancora, nelle prime posizioni. Questo è quello di cui si occupa la SEO, Search Engine Optimization. In realtà la SEO si occupa di tanti aspetti volti a scalare il proprio rank organicamente nel motore di ricerca: link building, analisi perfomarce e analisi tecnica del sito web.

Ma di tutte le procedure SEO atte a sviluppare il tuo business, è la Keyword la regina! Sì perchè le parole chiave non sono altro che le parole che gli utenti ricercano nei motori di ricerca. L’inserimento delle giuste keyword nei nostri contenuti testuali fanno sì che il motore di ricerca possa catalogare per tema e interesse il nostro sito, mostrandolo all’utente che ricerca quelle medesime parole. O a chi cerca parole estremamente affini alle nostre, e quindi rintracciando utilità nel contenuto del nostro sito per l’utente che effettua la ricerca.

Parole chiave e indicizzazione del proprio business nei motori di ricerca

I motori di ricerca scandagliano il web attraverso softwares chiamati crawler, o spider. Essi indicizzano e collocano nei database il nostro sito. Ma come farsi trovare in un web sempre più colmo e a tratti saturo? Inserire delle keywords che corrispondano ai criteri di ricerca con cui vorremmo essere trovati non basta. Esse saranno state inserite da centinaia, se non migliaia, di siti competitor. Va fatto uno studio analitico delle parole chiave. La scelta deve tenere conto delle statistiche di ricerca di quelle parole, come essere composte con altre, con quale frequenza vengono cercate, che traffico medio veicolano fra tutti i siti che le adottano. E non sempre scegliere la parola chiave col maggior indice di traffico è la scelta migliore, dato che ci farebbe scontrare con una competizione estremamente numerosa e già ben posizionata nella serp da prima di noi. Va cercato il giusto connubio fra le parole ad alto traffico di ricerca e interesse, con altre più specifiche e legate ad argomenti affini ai nostri ma più di nicchia.

La ricerca delle giuste keywords, l’inserimento delle stesse, in armonia col testo e non certo spalmate sul sito a casaccio, è un procedimento essenziale per configurarsi organicamente nella serp e scalare di rank portandosi alle prime posizioni. D’altronde qualsiasi utente che visiterà il nostro sito attraverso ricerca sui motori, sarà sempre particolarmente disposto a leggerci, ascoltarci e contattarci, avendo lui stesso ricercato una soluzione al problema che il nostro sito può risolvergli.

Ricerca e manutenzione della propria strategia SEO

Ogni agenzia di Marketing deve occuparsi dell’aspetto SEO. In particolare l’agenzia SEO è quel genere di agenzia che svolge ogni attività inerente alla SEO, nei giusti tempi e con i giusti metodi.

Scalare organicamente un motore di ricerca fino alle prime posizioni della serp è una procedura veloce e non rimane immutata se non viene costantemente monitorata. Richiede interventi e attenzione continua. Ma può davvero diventare la nostra prima, e qualitativamente migliore, fonte di leads e clienti. Per questo è meglio non rischiare di perdere tempo e affidare ad un’agenzia SEO lo sviluppo delle strategie volte ad una facile reperibilità nei motori e alla conservazione del rank che man mano viene acquisito.