Un corso alla Cri di Gavirate per salvare la vita ai bimbi che non respirano

Poche manovre, chiare, spiegate con calma da istruttori preparati, con un obiettivo: non perdere la testa nel momento del bisogno.

Anche ai soccorritori più esperti si gela il sangue quando vengono chiamati ad intervenire su un bambino che non respira. Ma la preparazione per quel momento fa la differenza rispetto a chi non sa cosa fare.

Per questo il Comitato del Medio Verbano della Croce Rossa Italiana organizza per la serata del 15 dicembre una lezione informativa di ” Rianimazione cardiopolmonare – disostruzione pediatrica – sonno sicuro” alle ore 20.30 presso Sala Mura – Piazza A. de Gasperi 1 – Gavirate . E’ obbligatoria la prenotazione entro il 13.12.2022 tramite mail a: disostruzione.pediatrica@crimedioverbano.it “