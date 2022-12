Un sondaggio lanciato da Elon Musk dice che dovrebbe lasciare la guida di Twitter

Elon Musk si dimetterà da amministratore delegato di Twitter. O almeno, lo farà se manterrà l’impegno assunto con questo tweet:

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

“Dovrei dimettermi da guida di Twitter? Rispetterò i risultati di questo sondaggio”, il messaggio che il miliardario sudafricano ha postato quando in Italia era da poco passata la mezzanotte del 19 dicembre. Mentre scriviamo, a meno di un’ora dalla chiusura del sondaggio, il 57,5% dei quasi 16 milioni di utenti che hanno risposto al sondaggio hanno detto che sì, dovrebbe dare un passo indietro.

Nelle poche settimane da quando ha finalizzato l’acquisto del social network, Musk ha abituato all’utilizzo dei sondaggi per assumere decisioni rispetto al futuro della piattaforma. Come ad esempio quella legata alla scelta di riattivare l’account dell’ex presidente americano Donald Trump, disattivato nel gennaio 2021 dopo i fatti di Capitol Hill, quando un gruppo di sostenitori del tycoon newoyrchese assaltò il parlamento americano impegnato a confermare l’elezione di Joe Biden alla Casa Bianca.

Proprio a proposito di questa vicenda, il fondatore di YouTrend Lorenzo Pregliasco ha spiegato, in un thread su Twitter, perché questo tipo di sondaggi non sia affatto scientifico. Il tema, in estrema sintesi, è che non viene svolto su un campione rappresentativo della popolazione.

Avrete visto il sondaggio Twitter di @elonmusk su Trump. Ha raccolto già oltre 8 milioni di voti. Un’enormità. Tanto che in molti pensano: “beh, con così tante risposte questo sondaggio è significativo”. Ne siamo sicuri? (1/) pic.twitter.com/V3quWHN6h8 — Lorenzo Pregliasco (@lorepregliasco) November 19, 2022

C’è di più. Secondo il giornalista della rivista economica Forbes Maury Brown, il sondaggio, la cui scadenza arriva poco prima dell’apertura della borsa americana, servirebbe a far risalire il titolo di Tesla, la casa produttrice di auto elettriche di proprietà di Musk.

Something to consider… notice what time the poll ends — just a short bit before the markets open in the U.S. This is designed to boost $TSLA which sat at 149.08 in after-hours trading on Friday. — Maury Brown (@BizballMaury) December 19, 2022

Intenzionale o meno, se questo sarà l’effetto bisognerà aspettare l’apertura di Wall Street per verificarlo. Così come bisognerà aspettare per vedere se Musk effettivamente si dimetterà come chiesto dagli utenti di Twitter. O almeno da quei 17 milioni che hanno risposto al sondaggio.