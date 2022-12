Vigilia con Babbo Natale a Sesto Calende

A Sesto Calende Babbo Natale arriverà dal fiume il giorno della Vigilia di Natale. Dopo lo stop della pandemia torna una delle tradizioni più popolari e storiche del basso Verbano che porta a mobilitare una intera città ad accogliere l’atteso ospite. Giungerà, come consuetudine, a bordo di una barca e l’esatta provenienza è sempre celata da un antico segreto pertinenza anche dei bambini più fantasiosi. A scortarlo, sino agli ultimi metri alla riva, il suono del Corpo Musicale Giovanni Colombo.

Lui, poi, preferisce attendere il calare delle tenebre forse per infittire ancora più il mistero sulla propria figura. Ben lontano da una precisione cara agli Svizzeri lo sbarco, che avverrà di certo nella zona dell’ufficio turistico, è previsto dalle ore 17:00. Ad accoglierlo, in prima linea e come vuole la tradizione, ci saranno tanti bimbi ma non mancheranno le principali autorità cittadine con il loro saluto. Breve sarà il tragitto che percorra Babbo Natale per raggiungere la centrale Piazza Garibaldi.

Ad attenderlo, qui, una maestosa poltrona rossa dove potrà, accomodandosi, riposarsi dal lungo viaggio.

La Città si preparerà sin dalle prime ore del mattino a questo grande evento. Infatti la centrale Piazza De Cristoforis si animerà con tende di bianco e rosso Natale del Mercatino “Un Fiume tra Arti e Sapori” portandoci sino all’attesa dell’arrivo di Babbo Natale. Con il calare delle luci i volontari delle diverse associazioni si prodigheranno per far sì che nessuno rimanga scontento e per creare l’ideale cornice al tradizionale scambio di auguri della Vigilia. La cioccolata calda per i più piccoli preparata con maestria dallo SCI CLUB di Sesto Calende, il fumante Vin Brulè della Sezione Sestese del CAI e il panettone e pandoro tagliato dai “ragazzi” del coordinamento del volontariato. La Pro Sesto Calende, a cui è affidata la cabina di regia, ha preparato una maestosa poltrona rossa dove Babbo Natale potrà accomodarsi per intrattenersi con i propri piccoli fans distribuendo caramelle e dolci.

Ad allietare tutti anche i canti natalizi della tradizione anglosassone ci saranno anche i The Dickens, Christmas Carolers. Un grazie anche agli Amici del CSCK – ASD Circolo Sestese Canoa Kayak, il locale Gruppo Commercianti e Artigiani e quelli del Palio Sestese su cui la magia dello sbarco di babbo Natale dal Fiume può sempre fare affidamento. Su tutti vige il patrocinio della Città di Sesto Calende.