Tocchi e sogni dei diplomandi volano nel cielo di Sesto Calende

La maturità e la tanto agognata notte prima degli esami sono passate. Ora per i giovani maturandi è il momento di raccogliere ricordi e insegnamenti preziosi per guardare al futuro.

All’Istituto Superiore Dalla Chiesa di Sesto Calende la prima edizione del diploma day di ieri – sabato 5 luglio – è stata l’occasione per celebrare questo traguardo con una spensierata cerimonia conclusiva, un ultimo saluto per gli studenti per salutarsi “da compagni di classe” dopo un percorso durato cinque anni tra i banchi di scuola.

PARTECIPAZIONE COINVOLGENTE DEI DIPLOMANDI

Le dodici classi quinte dell’Istituto d’Istruzione Superiore si sono trovate alle ore 18 nel cortile della scuola in Via San Donato attorniate da familiari e cari amici.

Quella di ieri è stata la prima cerimonia di consegna dei diplomi organizzata dall’istituto; celebrazione per la quale la professoressa Ferraro si è spesa molto in prima persona- «che con passione e dedizione ha reso possibile questa serata», ringraziamento che i rappresentanti d’istituto hanno esteso anche al dirigente scolastico Rino Marotto e a tutti i presenti, comprese le istituzioni comunali.

Ma i veri protagonisti sono stati i giovani diplomandi: gioiosi, uniti e in abito elegante hanno animato la serata. Alcuni si sono occupati dell’organizzazione, altri dell’accoglienza e altri ancora di animare la cerimonia sfoderando ottime doti vocali e strumentali.

La celebrazione ha avuto inizio con l’ingresso dei diplomandi che hanno sfilato sulle note della Marcia Trionfale dell’Aida tra gli applausi dei genitori e degli insegnanti. Applausi che si sono ripetuti, ancora più scroscianti, quando gli oltre 200 studenti hanno lanciato in aria, come gesto conclusivo del loro percorso formativo, i tocchi, dando il via alla festa e alla loro estate, prima che settembre porti nuove sfide da affrontare.

“IL FUTURO È NELLE VOSTRE MANI, SIATE PROMOTORI DI CAMBIAMENTO”

A seguito dell’entrata degli ormai ex liceali ha preso la parola il sindaco di Sesto Calende Elisabetta Giordani: «La maturità non è semplicemente un pezzo di carta e spesso, non vi rappresenta se non in parte. È il culmine di un percorso che vi ha visti diventare, giorno dopo giorno, giovani donne e uomini consapevoli delle vostre capacità. Siate cittadini attivi, siate promotori di cambiamento e di innovazione, il futuro è nelle vostre mani. Non abbiate paura di sbagliare perché dagli errori si impara e si cresce. Vi auguro il meglio per il vostro futuro: che possiate realizzare i vostri sogni, trovare la vostra strada e contribuire a costruire un mondo migliore».

All’augurio propositivo del sindaco si sono accodati nel corso dell’evento il dirigente e gli insegnanti con formule ottimiste e piene di parole cariche di speranza nei confronti dei ragazzi. Consigli incoraggianti che danno respiro e un diverso sguardo alla futura generazione di cittadini che spesso, al contrario, ha sentito in questi anni auspici negativi.

Speranza che emerge dai progetti post diploma dei ragazzi. C’è chi ancora non sa cosa vuole fare e si prenderà un anno sabbatico per viaggiare, c’è chi invece inseguirà la propria vocazione, come quella del medico, del professore, o dell’avvocato. Quest’ultimo è uno dei progetti di Camilla, ragazza angerese, che si è appena diplomata in Scienze Umane, classe 5°B S e si iscriverà al corso di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca a ottobre.