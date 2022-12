Da Villa Panza a Morazzone lungo la Via Francisca per l’inaugurazione di Casa Macchi

La Via Francisca del Lucomagno è un tracciato romano-longobardo di 135 chilometri che dal lago Ceresio, al Sacro Monte di Varese fino all’abbazia di Morimondo si snoda fra luoghi splendidi, parchi naturali, vie d’acqua, beni del Patrimonio Unesco e del Fai, tra cui il Monastero di Torba, Villa Panza e Casa Macchi.

Proprio in occasione della riapertura di Casa Macchi a Morazzone l’associazione Amici della via Francisca del Lucomagno, in collaborazione con Via Francisca del Lucomagno e Fai, organizzano per sabato 17 dicembre una passeggiata per raggiungerla e visitarla, a partire da Villa Panza a Varese.

Il percorso in programma unisce, anche fisicamente, i due beni FAI: la prestigiosa sede museale appartenuta al celebre collezionista Conte Giuseppe Panza di Biumo (Villa Panza) e il nuovo acquisto del Fondo Ambiente Italiano che, con i suoi mobili e le sue stanze conservate così come i loro padroni li lasciarono, racconta la vita dei primi novecento (Casa Macchi).

Il numero massimo di partecipanti è di 40 persone. Cosa aspetti ad iscriverti? Qui il link: https://forms.gle/PJpfDtbBxvjrNok29

PROGRAMMA

9:00 ritrovo in piazza Litta a Varese – visita a Villa Panza

10:00 partenza per Morazzone lungo un percorso di 11,5 km

13:00 paura pranzo al Circolo di Schianno “Lo squalo”

14:30 arrivo e visita alla Casa Macchi (con possibilità di avere una guida)

L’abbigliamento per la camminata deve essere consono al periodo invernale e il costo del pranzo e biglietto bus di rientro a Varese (circa 12 euro) sono a carico di ogni partecipante. Bus di rientro a Varese: Linea N27, fermata Via Libertà 12, ore 16.22 – arrivo a Varese 16.44; ore 17.19 – arrivo a Varese 17.40

In caso di maltempo la camminata sarà sospesa. Per iscriverti: https://forms.gle/PJpfDtbBxvjrNok29