Voglia di impresa in casa Uyba: Busto ci prova sul campo di Monza

Il passaggio del turno ottenuto in settimana ai danni del Dresda in Cev Cup ha reso felici i giorni prenatalizi della E-Work Busto Arsizio che, sullo slancio, proverà a dire la sua anche nel derby lombardo di Santo Stefano in casa del Vero Volley Milano, match programmato sul campo di Monza dalle ore 17 del 26 dicembre.

Una partita sulla carta (e nella realtà) molto complicata per Lloyd e compagne che si trovano ad affrontare una formazione che non nasconde le proprie velleità e che attualmente si trova al terzo posto in classifica. Gaspari ha a disposizione una rosa notevole con atlete del calibro di Thompson, Sylla e Folie e con ben quattro ex bustocche: Negretti, Camera, Stevanovic e soprattutto Alessia Orro. Una ex anche tra le Farfalle, la cipriota Katerina Zakchaiou, lo scorso anno in campo con le brianzole.

L’obiettivo della squadra di Musso è quello di mantenere l’ottavo posto in campionato, appena raggiunto, e qualificarsi così ai quarti di finale di Coppa Italia: Firenze, Cuneo e Vallefoglia sono le rivali da tenere d’occhio in questo ultimo turno del girone di andata. Olivotto e compagne saranno accompagnate a Monza da un buon numero di tifosi con le insegne degli Amici delle Farfalle e per preparare la partita si alleneranno anche a Natale.

«Vogliamo chiudere al meglio la prima parte di stagione cominciata in salita ma ora messa sulla strada giusta – spiega il libero biancorosso Giorgia Zannoni – Siamo orgogliose della nostra rinascita e giocare su un campo difficile come quello di Monza sarà anche un test per vedere a che punto siamo davvero rispetto agli attuali top-team. Andiamo per fare punti: non sarà facile ma ci proveremo».

Vero Volley Milano – e-work Busto Arsizio Milano: 2 Martin, 3 Stysiak, 7 Folie, 8 Orro, 9 Camera, 10 Parrocchiale (L), 11 Begic, 12 Thompson, 14 Rettke, 15 Stevanovic, 16 Negretti (L), 17 Sylla, 18 Davyskiba, 23 Larson, 28 Candi. All. Gaspari.

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Degradi, 3 Lloyd. 5 Monza, 7 Rosamaria, 8 Lualdi, 10 Stigrot, 12 Colombo, 13 Olivotto, 15 Omoruyi, 16 Zakchaiou, 17 Bressan (L). All. Musso.

SERIE A1 FEMMINILE

IL PROGRAMMA (13a giornata – lunedì 26 dicembre, ore 17)

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Bartoccini-Fortinfissi Perugia; Vero Volley Milano – E-Work Busto Arsizio; Reale Mutua Fenera Chieri – Wash4green Pinerolo; Cuneo Granda S. Bernardo – Igor Gorgonzola Novara; Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Cbf Balducci Hr Macerata;

Trasportipesanti Casalmaggiore – Volley Bergamo 1991; (alle 20,30) Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze.

CLASSIFICA: Conegliano 32; Scandicci 29; Milano 28; Novara 27; Chieri 24; Bergamo 20; Casalmaggiore 19; BUSTO ARSIZIO 15; Firenze 14; Cuneo 13; Vallefoglia 12; Perugia 7; Macerata, Pinerolo 6.