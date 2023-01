Il 2 gennaio in Confcommercio Milano pranzo di solidarietà realizzato con Caritas

A Milano arriva un nuovo momento di solidarietà con le iniziative realizzate nell’ambito del Mercatino di Natale in Duomo promosso da Apeca e Confcommercio Milano (in svolgimento tutti i giorni dalle 8.30 alle 22 fino all’Epifania). Domani 2 gennaio, nella sede di Confcommercio Milano (corso Venezia 47, sala Orlando, dalle ore 12.30), organizzato da Promo.Ter Unione, si svolge il pranzo realizzato in collaborazione con Caritas: a tavola 185 persone (adulti, bambini, nuclei familiari) che vivono quotidianamente situazioni di disagio. E’ un pranzo – sottolinea Promo.Ter Unione – per vivere un gesto di vicinanza con chi è meno fortunato, secondo il filo conduttore del progetto (“Pace in Terra – Pace con la Terra”) che è stato sviluppato per il Mercatino di Natale, con una particolare attenzione ad una solidarietà operosa nei confronti di chi attraversa difficoltà. Un pranzo che vuol essere un momento di gioia e d’amicizia nel segno della condivisione e della partecipazione alla sofferenza dei più deboli. Con la collaborazione di Caffè Scala il pranzo di domani prevede alcuni classici come risotto alla milanese, lasagne, arrosto di vitello e patate, panettone e pandoro (e per i più piccoli un menu dedicato).