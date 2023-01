Il 92,5% dei treni svizzeri è puntuale. Ma in Ticino troppi ritardi

Un treno si considera puntuale se arriva a destinazione con meno di tre minuti di ritardo. Lo scorso anno è stato così per il 92,5% dei treni del traffico viaggiatori sulla rete delle Ferrovie Federali Svizzere.

Dati stupefacenti, se confrontati con quelli italiani, dove il metodo di calcolo prevede margini più ampi per definire – appunto – “in orario” un treno.

Le FFS fanno i calcoli ogni anno, considerando comunque necessario mantenere alti gli standard.

Così ad esempio le Ferrovie rendono noto che la puntualità è aumentata di 0,6 punti percentuali rispetto al 2021 e che solo nel 2020, durante la pandemia, la puntualità dei treni è stata superiore di 0,1 punti percentuali (c’erano meno treni, molti circolavano con composizione ridotta, molti cantieri erano sospesi e anche il flusso di passeggeri era minore).

La buona puntualità registrata nel 2022 «si deve a diversi fattori», scrivono le FFS.

Punto primo: una migliore pianificazione dei cantieri, quindi meno rallentamenti per via delle aree di lavori. Solo in pochi casi gli interventi notturni non sono stati conclusi in tempo per l’inizio dell’esercizio la mattina presto. C’è stata un’ottima collaborazione tra i vari servizi specializzati incaricati di eseguire i lavori e coordinare l’esercizio ferroviario. In conclusione, la ferrovia integrata ha dimostrato di funzionare.

Ciò è molto importante anche per il futuro, poiché il volume dei lavori registrerà un aumento significativo nel 2023 così come negli anni a venire. Nonostante i tanti cantieri, le FFS intendono mantenere questo livello di puntualità.

Ai valori di puntualità molto elevati del 2022 hanno contribuito anche la minore occupazione dei treni a inizio anno e il clima mite. Nell’ultimo trimestre i treni hanno toccato il record di puntualità dal 2017. Di solito, in questo periodo spesso caratterizzato da nebbia, freddo e umidità, i ritardi tendono ad aumentare.

Nel 2022 il 98,7% della clientela è riuscito a prendere la coincidenza prevista. Rispetto al 2021 sono 0,2 punti percentuali in meno. Uno dei motivi è un aumento nei ritardi dei treni internazionali.

Ritardi nelle aree di confine

«Puntualità insoddisfacente nella Svizzera romanda e in Ticino», dice la nota Ffs. Forse con un pizzico di silenziosa polemica, visto che sia Ticino che Svizzera romanda hanno servizi transfrontalieri, che circolano in parte su rete svizzera, in parte sulla rete delle SNCF francesi e su quella italiana di Rfi.

I treni hanno circolato con il massimo della puntualità nella Svizzera tedesca, mentre da settembre nella Svizzera romanda si sono accumulati ritardi. Il motivo sono state le riserve d’orario troppo scarse per i tanti lavori in corso. Ora le FFS intendono elaborare un nuovo orario per la Svizzera francese in collaborazione con l’Ufficio federale dei trasporti e i Cantoni della Svizzera romanda. La sua attuazione è prevista a partire dall’orario 2025 e sarà sviluppata ulteriormente nell’ambito dell’introduzione graduale del concetto d’offerta 2035. L’obiettivo è aumentare la puntualità dei treni, migliorare le coincidenze e consentire lo svolgimento scorrevole dei lavori. Seguiranno ulteriori aggiornamenti.

In Ticino si sono accumulati ritardi soprattutto tra maggio e settembre, a causa dei numerosi guasti ai nuovi treni del traffico regionale di TILO. Inoltre, il ritardo dell’omologazione in Italia non ha permesso di utilizzare i treni TILO come previsto. Dall’autunno in poi i nuovi treni TILO hanno circolato con maggiore affidabilità. Questa migliore puntualità si deve anche al clima favorevole e senza piogge dell’ultimo trimestre e al regolare funzionamento degli impianti ferroviari.

Traffico merci: non basta

Un Tilo della relazione transfrontaliera Bellinzona-Malpensa Aeroporto, che tocca anche le reti italiane Rfi e FerrovieNord

Solo un lieve miglioramento della puntualità delle spedizioni nel traffico merci

La puntualità delle spedizioni nel traffico merci di FFS Cargo Svizzera non è stata soddisfacente. Anche se nel traffico dei carri completi si è attestata sul 91,5%, facendo registrare un aumento dello 0,5% rispetto all’anno precedente, FFS Cargo vuole comunque migliorare ulteriormente sul fronte della puntualità.