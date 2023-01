Anziano urtato da un autobus in piazza Monte Grappa a Varese, è grave

È stato portato in ospedale in “codice rosso”, in pericolo di vita, l’anziano pedone coinvolto in un incidente con un autobus tra Corso Moro e Piazza Monte Grappa a Varese.

È successo alle 11: l’anziano di 83 anni è stato urtato dall’autobus urbano della linea H che stava entrando in piazza.

Sul posto sono arrivate subito automedica e ambulanza della Croce Rossa di Varese: il ferito è stato trasferito in ospedale al Sant’Anna di Como, valutata come persona in immediato pericolo di vita. Avrebbe riportato gravi traumi agli arti inferiori.

Sta operando anche la Polizia Locale di Varese, che sta effettuando i rilievi per chiarire l’esatta dinamica.

(articolo aggiornato alle ore 12.30 di venerdì 20 gennaio 2023)