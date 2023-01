Articoli sportivi: perché usato è meglio

Sempre più negozi propongono articoli per lo sport usati. Non si tratta solo di piccoli negozi dedicati solo all’usato, ma anche di grandi realtà che propongono questo tipo di prodotti online o di catene che vendono esclusivamente articoli sportivi che aprono una sezione per i prodotti di seconda mano. Questo fenomeno riguarda non solo lo sport, ma anche vari altri ambiti, soprattutto per quanto riguarda l’abbigliamento. È una soluzione che sicuramente aiuta chi non vuole spendere in modo eccessivo, ma che è particolarmente utile anche per l’ambiente: riutilizzare un oggetto più e più volte è la prima e più semplice forma di riciclo.

Perché si comprano articoli sportivi usati

Il mercato dell’usato, per quanto riguarda gli articoli sportivi, è quindi in costante evoluzione. Ma chi sono coloro che ne approfittano? Nel nostro Paese sono purtroppo ancora tante le persone che guardano ai prodotti di seconda mano con un certo sospetto e quindi tendono a non approfittare di questo tipo di offerta. Sempre più persone però si stanno avvicinando a questa realtà, approfittando soprattutto dei prezzi particolarmente interessanti.

Un qualsiasi prodotto usato può avere davanti a sé una vita ancora lunga, che gli permette di essere acquistato da altre persone e di essere utilizzato nel tempo, senza che questo lo porti a manifestare alcun tipo di problema, guasto o rottura. È un doppio vantaggio: il consumatore che acquista usato risparmia mentre quello che lo rivende ottiene denaro da un oggetto che non voleva più utilizzare.

Quali prodotti si trovano

Quando si tratta poi di articoli sportivi è innegabile che i vantaggi offerti dall’acquisto di un prodotto di seconda mano sono vari. Oltre al prezzo infatti si deve considerare che non tutti coloro che approfittano di questo tipo di offerta sono sportivi di lungo corso. Spesso è proprio il neofita che acquista un articolo sportivo usato; ad esempio perché vuole provare a praticare uno specifico sport e non intende spendere cifre elevate per acquistare tutta l’attrezzatura necessaria. Questo mercato è poi continuamente sostenuto da chi decide di interrompere una particolare pratica sportiva, o anche da coloro che usano solo saltuariamente un certo tipo di attrezzatura, per poi comunque sostituirla con grande frequenza. In questo modo il mercato degli articoli sportivi usati propone costantemente prodotti di ogni tipologia, a prezzi inferiori rispetto a quelli di listino.

Usato sicuro

Siamo abituati a sentire parlare di usato sicuro quando si tratta di veicoli di seconda mano. Anche negli articoli sportivi di seconda mano è importante valutare questa caratteristica: si acquista solo ciò che è effettivamente ancora utilizzabile, in perfetto stato di conservazione e senza guasti. In molti casi chi rivende un articolo sportivo di seconda mano non lo ha usato a lungo, sarà quindi possibile sfruttarlo ancora per lungo tempo.

L’economia circolare

L’economia circolare è un concetto di cui si parla molto negli ultimi anni. Si tratta di fare in modo che qualsiasi materia prima sia sfruttata al meglio, reimmettendola sul mercato fino a quando non ha completamente esaurito le proprie possibilità di utilizzo. Si fa economia circolare differenziando i rifiuti, in modo da poterli riciclare. Lo si fa anche rivendendo e acquistando gli articoli sportivi. Dare una seconda vita a un oggetto usato impedisce infatti che se ne produca un altro, limitando così l’immissione nell’ambiente di inquinanti correlati alla sua produzione industriale. Questo vale per gli articoli sportivi, così come per i veicoli e per qualsiasi genere di oggetto, dall’abbigliamento ai mobili. Che si tratti di un paio di sci o di uno smartphone preferire i prodotti di seconda mano aiuta l’ambiente; il fatto che questo comportamento si stia diffondendo sempre più è da vedere sicuramente in modo positivo.