Auto in fiamme a Castellanza, salve mamme e figlio

Auto in fiamme in via Isonzo a Castellanza. Il mezzo ha preso fuoco questa mattina poco dopo le 8.30, lunedì 16 gennaio, ed è stato spento dai Vigili del Fuoco di Legnano. Al volante c’era una donna, uscita dall’auto appena in tempo insieme al figlio che stava portando a scuola. In fiamme anche lo zaino.

Sul posto a dirigere il traffico, bloccato in entrambe le direzioni all’altezza del passaggio a livello, i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio.