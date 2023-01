Automobile si ribalta nel centro di Gazzada Schianno

Incidente stradale nella mattinata di mercoledì 11 gennaio a Gazzada Schianno, nella centralissima Via Roma.

Pochi minuti dopo le 10, per cause ancora in corso di accertamento, un automobilista di 75 anni che viaggiava in direzione Varese, ha perso il controllo del mezzo e ha sbandato verso destra, colpendo una vettura regolarmente parcheggiata a bordo strada.

Nell’urto il veicolo si è ribaltato, fermandosi in mezzo alla careggiata con il 75enne bloccato al posto di guida.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli operatori sanitari, con un’ambulanza della Croce rossa Valceresio e l’automedica, i Vigili del Fuoco di Varese, i Carabinieri e la Polizia locale con il supporto della Protezione civile per regolare il traffico.

Per effettuare le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo via Roma è stata chiusa al transito con qualche ripercussione sul traffico da e per Varese, deviato verso la viabilità secondaria.

L’automobilista è stato ricoverato in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.