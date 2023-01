Caldaro battuto in trasferta, Mastini in fuga in testa al campionato

Mastini sempre più in alto: gialloneri di coach Deveze vincono di nuovo sulla pista del Caldaro (5-2 il finale per gli ospiti) e allungano in testa alla classifica del Master Round della IHL, il mini-torneo tra le cinque migliori squadre della prima fase, utile per fissare le posizioni playoff.

Con il successo in riva al Kalterer See, il Varese si porta a +4 in graduatoria sul Pergine, che stasera ha esordito nel gironcino battendo il Dobbiaco e che ha una partita in meno. Il Caldaro invece è ora distante cinque lunghezze, battuto in modo netto nonostante l’emergenza in difesa per i gialloneri. Deveze, pur senza Bertin, senza i rinforzi da Aosta e con un Piccinelli acciaccato, disegna un Varese molto aggressivo fin dal primo ingaggio che proprio nel terzo iniziale decide la partita.

Il vantaggio dei Lucci, arrivato in powerplay con B. Andergasser, è durato pochi istanti: il Varese ha risposto realizzando quattro gol in sette minuti, devastando letteralmente la retroguardia dei padroni di casa. I gialloneri hanno sfruttato subito una doppia superiorità pareggiando con Vanetti, poi la raffica è proseguita con Drolet, Pietro Borghi e Desauteles. In un primo terzo quasi perfetto, l’unica sbavatura è stata proprio il penalty killing, visto che anche il secondo gol del Caldaro è arrivato con l’uomo in più sul ghiaccio (R. Felderer).

Nell’intervallo Prochazka ha cambiato il portiere (Alex Andergasser per Morandell) ma dopo 3′ anche il nuovo goalie altoatesino ha dovuto raccogliere il disco alle proprie spalle al termine di un’azione nata tra Cordiano e Franchini e conclusa da Tilaro, all’ennesima rete stagionale. Un po’ di nervosismo e l’attenzione delle due difese hanno evitato altre marcature nel resto del periodo.

E anche l’ultima frazione è corsa via a reti bianche, con il Caldaro che ha provato a premere ma che è stato graziato a sua volta da Tilaro in un paio di circostanze e da Piroso. Nulla di grave per il Varese, accompagnato in trasferta da un drappello di tifosi in festa, anche perché Perla ha continuato a fare bene il proprio dovere a difesa della gabbia. Neppure l’ultima inferiorità ha quindi scalfito il vantaggio dei gialloneri, addirittura a 3 contro 6 perché il Caldaro ha tolto il portiere in doppia superiorità. Quando è sera, è sera, insomma.

Ora il tour de force prosegue perché mercoledì Vanetti e soci torneranno in provincia di Bolzano per affrontare il Bressanone nell’andata dei quarti di Coppa Italia, ennesimo match da non fallire sulla strada delle Final Four della Acinque Ice Arena.

CALDARO ROTHOBLAAS – MASTINI VARESE 2-5

(2-4; 0-1; 0-0) MARCATORI: 02’44” B. Andergassen (C – A. Vinatzer), 06’10” Vanetti (V – Piroso, Desautels), 08’51” Drolet (V – M. Mazzacane), 09’44” P. Borghi (V – Belloni), 13’01” Desautels (V – M.Mazzacane, Franchini), 15’34” R. Felderer (C – T. Virtala): 23’18” Tilaro (V – Franchini, Cordiano).

VARESE: Perla (Dalla Santa); Schina, Desauteles, E. Mazzacane, Belloni, Piccinelli; Drolet, Franchini, Cordiano, Tilaro, Vanetti, Allevato, M. Borghi, M. Mazzacane, P. Borghi, Piroso, Privitera, Odoni. All. Devèze.

ARBITRI: Ricco e Rivis (Fecchio e Abeltino)

NOTE. Penalità: C 12′, V 14′. Superiorità: C 2-6, V 1-5. Spettatori: 190.