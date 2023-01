A Cardano “un viaggio” per la memoria delle vittime della Shoah e dei campi di sterminio

In occasione della “Giornata della memoria”, la sezione Anpi di Cardano al Campo, in collaborazione con l’Anpi provinciale, l’amministrazione comunale, la parrocchia di Sant’Anastasio e il circolo LaAV teen di Somma Lombardo, organizza per domenica 29 una mattinata dedicata alla riflessione e alle testimonianze sul tema della memoria e della deportazione. Attraverso quattro momenti di lettura verrà riproposto un viaggio virtuale di deportazione che giungerà al Campo di concentramento di Bolzano.

Protagonisti assoluti i deportati con le loro parole e il loro vissuto di sofferenza e resistenza.

Il viaggio avrà inizio alla conclusione della Santa messa delle 10.15, all’interno della chiesa, con la prima testimonianza a ricordo di padre Massimiliano Kolbe. Spostandosi all’esterno sulla piazza Mazzini un treno immaginario ci trasporterà verso le altre tappe per condurci alla Sala Spadolini, dove verrà allestita una mostra fotografica intitolata “La resistenza nel campo di Bolzano”.

«Qui Ester de Tomasi, presidente provinciale ANPI, condividerà con noi i ricordi di suo padre, transitato per il campo di Bolzano prima di essere deportato al Campo di concentramento di Mauthausen. Una iniziativa di sensibilizzazione e di memoria per ricordare agli italiani che anche sul nostro territorio si è realizzato l’orrore e che il nostro ruolo non è stato marginale o meno grave. Quanto è successo, anche in Italia, non ci può lasciare INDIFFERENTI. Nostro compito è quello di ricordare».