Castellanzese pronta per la sfida contro il Vado Ligure

La Castellanzese è pronta per affrontare una nuova sfida in trasferta, questa volta contro il Vado Ligure.

Il Vado Ligure si trova attualmente in piena corsa per i playoff, con 36 punti raccolti frutto di 9 vittorie, 9 pareggi e solo 4 sconfitte. Il loro attacco è molto prolifico con Di Renzo già in doppia cifra con 13 reti e Lo Bosco a quota 7.

Il mercato invernale ha visto alcune uscite importanti come quella di Allogho (Chieri) e Cirillo (Grosseto) e l’arrivo del giocatore Bingo (ex Audace Cerignola e Legnano).

La Castellanzese e il Vado Ligure si sono già incontrate lo scorso 22 settembre, con la squadra di Castellanza che ha strappato la vittoria per 4-2 sul proprio campo, grazie alle reti di Ababio, Cocuzza, Ibe e Compagnoni. Per il Vado Ligure, nel tabellino marcatori, c’era un doppio Di Renzo.

La trasferta a Vado Ligure rappresenta un’altra occasione per la Castellanzese di dimostrare il proprio valore e continuare la lotta per la promozione.